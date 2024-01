Troc Livres Saint-Laurent-Médoc, dimanche 1 septembre 2024.

Saint-Laurent-Médoc Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01

fin : 2024-09-01

L’association Bernos en fête organise son troc livres. Ramenez les livres que vous avez déjà lu et repartez avec de nouvelles lectures !

La manifestation se tiendra à la salle du 1 rue Saint-Exupéry, à l’exception du 5 Mars (à la salle des fêtes) et du 4 Juin (au champ de foire Bernos).

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Médoc-Vignoble