Vide-greniers, 7 mai 2023, Saint-Laurent-Médoc . Saint-Laurent-Médoc ,Gironde , Vide-greniers Parking du COSEC Saint-Laurent-Médoc Gironde

2023-05-07 – 2023-05-07 Saint-Laurent-Médoc

Gironde . 2 2 EUR L’association la Fée des Mômes organise son vide-greniers sur le parking du COSEC.

Restauration sur place.

Possibilité de balades à poney en collaboration avec les Ecuries de Sénajou.

Sur réservation pour les exposants (accueil à partir de 6h30. 1 café sera offert à chaque exposant). L’association la Fée des Mômes organise son vide-greniers sur le parking du COSEC.

Restauration sur place.

Possibilité de balades à poney en collaboration avec les Ecuries de Sénajou.

Sur réservation pour les exposants (accueil à partir de 6h30. 1 café sera offert à chaque exposant). +33 6 72 57 38 67 La Fée des Mômes La Fée des Mômes

Saint-Laurent-Médoc

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Laurent-Médoc Autres Lieu Saint-Laurent-Médoc Adresse Parking du COSEC Saint-Laurent-Médoc Gironde Ville Saint-Laurent-Médoc Departement Gironde Tarif Lieu Ville Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-medoc /

Vide-greniers 2023-05-07 was last modified: by Vide-greniers Saint-Laurent-Médoc 7 mai 2023 Gironde Parking du COSEC Saint-Laurent-Médoc Gironde Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc Gironde