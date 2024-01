JMZH : Les zones humides médocaines face au changement climatique Saint-Laurent-Médoc, mercredi 31 janvier 2024.

JMZH : Les zones humides médocaines face au changement climatique Saint-Laurent-Médoc Gironde

Début : 2024-01-31 10:00:00

fin : 2024-01-31 12:00:00

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe :

Enserré entre le fleuve et l’océan, ponctué de marais, lagunes, et autres zones humides, le Médoc est une terre particulièrement sensible aux bouleversements climatiques. A travers cette animation en salle, le Parc vous invite à découvrir les grands enjeux locaux du changement climatique, à travers un panorama des paysages médocains, des risques qu’ils encourent, et un focus sur les plantes des zones humides, grâce à un nouvel outil numérique dédié à la connaissance et au partage autour du végétal, le Guide des Plantes du Parc !

Ouverture des réservations le 09.01.2024

Cette animation vous est proposée et animée par le PNR Médoc, dans le cadre de la journée mondiale des zones humides en Médoc.

Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine info@pnr-medoc.fr



