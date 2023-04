11ème festival Les Effilochés Saint-Laurent-les-Tours Saint-Laurent-les-Tours Catégories d’Évènement: Lot

Au programme:

– Spectacle de l’école « Galaxirque, un spectacle cosmique » à 17h30 (prix libre)

– Intervention musicale, « En attendant j’révise Brassens » entre 19h et 20h30

– Spectacle ExCENTRIQUES par la compagnie Les Acrotiches à 21h00 (entre 11 et 15€ l’entrée)

Buvette et restauration sur place.

Réservation aux 07 85 95 85 44 (places limitées). ©GuillaumeFraysse

