Vide ta chambre Saint-Laurent-les-Églises Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Laurent-les-Églises Vide ta chambre Saint-Laurent-les-Églises, 12 novembre 2023, Saint-Laurent-les-Églises. Saint-Laurent-les-Églises,Haute-Vienne Jouets, vêtements enfants, puériculture, tombola. Au gymnase..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR. Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Toys, children’s clothes, childcare, tombola. In the gymnasium. Juguetes, ropa infantil, guardería, tómbola. En el gimnasio. Spielzeug, Kinderkleidung, Babyausstattung, Tombola. In der Turnhalle. Mise à jour le 2023-10-21 par OT Monts du Limousin Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Laurent-les-Églises Autres Adresse Ville Saint-Laurent-les-Églises Departement Haute-Vienne Lieu Ville Saint-Laurent-les-Églises latitude longitude 45.95047;1.49803

Vide ta chambre Saint-Laurent-les-Églises 2023-11-12 2023-11-12 was last modified: by Vide ta chambre Saint-Laurent-les-Églises 12 novembre 2023