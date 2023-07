Fête annuelle – Comité des fêtes Saint-Laurent-les-Églises Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Laurent-les-Églises Fête annuelle – Comité des fêtes Saint-Laurent-les-Églises, 5 août 2023, Saint-Laurent-les-Églises. Saint-Laurent-les-Églises,Haute-Vienne Samedi : concours de pétanque, entrecôtes frites, animations diverses et variées. Dimanche : loto champêtre, feu d’artifice, animations diverses et variées..

2023-08-05 fin : 2023-08-06 00:00:00. EUR. Saint-Laurent-les-Églises 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday: pétanque competition, entrecôtes frites (fried steaks), a variety of entertainment. Sunday: country bingo, fireworks, various entertainment. Sábado: competición de petanca, entrecôtes fritos, animaciones variadas. Domingo: bingo campestre, fuegos artificiales, animaciones variadas. Samstag: Boule-Wettbewerb, Entrecote Frites, verschiedene und vielfältige Animationen. Sonntag: Lotto auf dem Land, Feuerwerk, verschiedene Animationen.

