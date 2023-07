Olympiades du Rampeau Saint-Laurent-la-Vallée, 6 août 2023, Saint-Laurent-la-Vallée.

Saint-Laurent-la-Vallée,Dordogne

Programme :

9h30 – inscription avec café de bienvenue – découverte du jeu et entrainement.

10h30 – lancement des olympiades.

12h30 – repas sous les platanes.

14h00 – reprise des Olympiades et phases finales.

18h00 – pot de clôture et remise des prix

Repas accompagnant 10 €.

2023-08-06 fin : 2023-08-06 18:00:00. .

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Program :

9:30 am – registration with welcome coffee – discovery of the game and training.

10:30 am – launch of the Olympics.

12:30 pm – lunch under the plane trees.

2:00 pm – resumption of the Olympiads and finals.

6:00 pm – closing drink and prize-giving ceremony

Accompanying meal 10 ?

Programa :

9h30 – inscripción con café de bienvenida – descubrimiento del juego y entrenamiento.

10h30 – Lanzamiento de las Olimpiadas.

12:30 – Almuerzo bajo los plátanos.

14:00 – Reanudación de las Olimpiadas y finales.

18:00 – Copa de clausura y entrega de premios

Comida para acompañantes 10€

Programm :

9.30 Uhr – Anmeldung mit Begrüßungskaffee – Kennenlernen des Spiels und Training.

10.30 Uhr – Start der Olympiade.

12.30 Uhr – Mittagessen unter den Platanen.

14.00 Uhr – Fortsetzung der Olympiade und Endspiele.

18.00 Uhr – Abschlusstrinken und Preisverleihung

Mahlzeit für Begleitpersonen 10 ?

Mise à jour le 2023-07-16 par Périgord Noir Vallée Dordogne