Soirée entrecôtes et concours de pétanque par équipe Saint-Laurent-la-Vallée, 14 juillet 2023, Saint-Laurent-la-Vallée.

Saint-Laurent-la-Vallée,Dordogne

Le comité des fêtes cous propose

A partir de 14h00 un concours de pétanque 10€ par équipes

A partir de 19h00 une soirée entrecôtes grillées au feu de bois

Menu:

RIlletes de porc Gascon Bio

Entrecôtes-Frites

Fromage

Salade

Tarte aux fruits

Café et vin ordinaire compris

Tarif 22€ par adulte

12€ par enfant (-10 ans)

Places limitées. Réservations obligatoires, jusqu’au 12 juillet

Sylvain Dufour: 06 87 89 32 65.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Comité des fêtes cous proposes

Starting at 2:00 pm, a 10? team pétanque competition

From 7:00 pm, an evening of wood-grilled rib steaks

Menu:

RIlletes de porc Gascon Bio

Entrecôtes-Frites

Cheese

Salad

Fruit tart

Coffee and ordinary wine included

Price 22? per adult

12? per child (under 10)

Places are limited. Reservations required by July 12

Sylvain Dufour: 06 87 89 32 65

El Comité des Fêtes cous ofrece

A partir de las 14:00 horas, una competición de petanca por equipos de 10?

A partir de las 19:00 horas, una velada de filetes de costilla a la parrilla sobre fuego de leña

Menú:

Rillettes de cerdo gascón ecológico

Costillas y patatas fritas

Queso

Ensalada

Tarta de frutas

Café y vino normal incluidos

Precio 22? por adulto

12? por niño (menor de 10 años)

Plazas limitadas. Reserva obligatoria antes del 12 de julio

Sylvain Dufour: 06 87 89 32 65

Das Festkomitee bietet Folgendes an

Ab 14:00 Uhr einen Pétanque-Wettbewerb mit 10? pro Mannschaft

Ab 19.00 Uhr findet ein Abend mit gegrillten Rippchen am Holzfeuer statt

Menü:

RIlletes vom Gascogner Bio-Schwein

Entrecôtes-Frites

Käse

Salat

Kuchen mit Früchten

Kaffee und normaler Wein inbegriffen

Preis 22? pro Erwachsener

12? pro Kind (-10 Jahre)

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Reservierungen sind bis zum 12. Juli erforderlich

Sylvain Dufour: 06 87 89 32 65

Mise à jour le 2023-07-10 par Périgord Noir Vallée Dordogne