Cinéma : Les Petites victoires Salle des fêtes, 21 avril 2023, Saint-Laurent-la-Vallée.

Journée Cinéma à St Laurent la Vallée !

Rendez-vous à la salle des fêtes le 21 avril :

– Ciné Adulte à 20h30 : Les Petites Victoires – Le film coup de coeur du Festival de l’Alpe d’Huez

Entrée : 6€

Informations : 05 53 02 64 97.

2023-04-21 à ; fin : 2023-04-21 . EUR.

Salle des fêtes

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Movie day in St Laurent la Vallée !

See you at the village hall on April 21st:

– Adult movie at 8:30 pm : Les Petites Victoires – The favorite movie of the Alpe d’Huez Festival

Admission : 6?

Information : 05 53 02 64 97

¡Día de cine en St Laurent la Vallée!

Nos vemos en la sala de fiestas el 21 de abril:

– Película para adultos a las 20h30: Les Petites Victoires – La película favorita del Festival de Alpe d’Huez

Entrada: 6?

Información: 05 53 02 64 97

Filmtag in St Laurent la Vallée!

Wir treffen uns am 21. April im Festsaal:

– Ciné Adulte um 20:30 Uhr: Les Petites Victoires – Der Film des Festivals von Alpe d’Huez

Eintritt: 6 ?

Informationen: 05 53 02 64 97

