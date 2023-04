Intérieurs nuit – Collectif Culture Caillou Point de départ précisé à la réservation, 19 mai 2023, Saint-Laurent-en-Royans.

Culture Caillou, collectif de comédien.nes, musiciens et naturalistes nous emmène en balade nocturne, en forêt, pour une expérience singulière!.

2023-05-19 à 21:30:00 ; fin : 2023-05-19 22:30:00. EUR.

Point de départ précisé à la réservation

Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Culture Caillou, a collective of actors, musicians and naturalists, takes us on a night walk in the forest for a unique experience!

Culture Caillou, un colectivo de actores, músicos y naturalistas, nos lleva de paseo nocturno por el bosque para vivir una experiencia única

Culture Caillou, ein Kollektiv aus Schauspielern, Musikern und Naturforschern, nimmt uns mit auf einen nächtlichen Spaziergang durch den Wald, um eine einzigartige Erfahrung zu machen!

