Les prestations funéraires Bibliothèque-ludothèque, 11 mai 2023, Saint-Laurent-en-Royans.

Atelier

Quelles sont les prestations funéraires que je peux demander? Les différences, les coûts, les autorisations nécessaires……

2023-05-11 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-11 20:30:00. .

Bibliothèque-ludothèque

Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop

What funeral services can I request? The differences, the costs, the necessary authorizations…..

Taller

¿Qué servicios funerarios puedo solicitar? Las diferencias, los costes, las autorizaciones necesarias…..

Workshop

Welche Bestattungsleistungen kann ich beantragen? Die Unterschiede, die Kosten, die notwendigen Genehmigungen…..

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de Tourisme Vercors Drôme