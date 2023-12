Sortie nocturne accompagnée Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’Évènement: Jura

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05

fin : 2024-01-05 . Partez en randonnée avec Virginie, accompagnatrice en moyenne montagne.

Sous les étoiles où sous les flocons, la magie de la randonnée nocturne procure une sensation unique.

Sous les étoiles où sous les flocons, la magie de la randonnée nocturne procure une sensation unique.

Avec un sentiment de « seul au monde » , sous le regard des animaux nocturnes, avec les explications d'un guide professionnel, vos plaisirs du grand air en seront transformés. Sortie sur réservation.

