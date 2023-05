Visite Noctambule de Saint-Laurent-en-Gâtines 3 Avenue de la Grand’Maison, 12 août 2023, Saint-Laurent-en-Gâtines.

Visite guidée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

La commune est célèbre pour sa Grand’Maison, unique en Touraine. Cette maison forte du XVe siècle fut transformée en église au XIXe siècle, dans le pur style néo-gothique..

Samedi 2023-08-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-08-12 22:00:00. 8 EUR.

3 Avenue de la Grand’Maison

Saint-Laurent-en-Gâtines 37380 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour by the Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

The village is famous for its Grand?Maison, unique in Touraine. This 15th century fortified house was transformed into a church in the 19th century, in the pure neo-gothic style.

Visita guiada por el Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

El pueblo es famoso por su Grand Maison, única en Touraine. Esta casa fortificada del siglo XV fue transformada en iglesia en el siglo XIX, al más puro estilo neogótico.

Geführte Besichtigung durch das Pays d’art et d’histoire Loire Touraine

Die Gemeinde ist berühmt für ihr Grand?Maison, das in der Touraine einzigartig ist. Dieses befestigte Haus aus dem 15. Jahrhundert wurde im 19. Jahrhundert im reinen neogotischen Stil in eine Kirche umgewandelt.

