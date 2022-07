Saint-Laurent en fête Plouégat-Guérand Plouégat-Guérand Catégories d’évènement: Finistère

2022-08-14 11:00:00 – 2022-08-14 23:59:00

Finistère Plouégat-Guérand Au programme des festivités du Pardon de Saint-Laurent : 11H Office religieux

12H Repas – Au menu : Melon – Jambon à l’os – Frites – Gâteau de pâtisserie – Café = Tarif 13€

14H Concert de « Coup de tabac » (chants de marins) & Animations : Jeux bretons – Jeux gonflables gratuits – Loterie (Entrée gratuite)

19H Repas Méchoui – Frites – Farce – Gâteau de pâtisserie – Café = Tarif 13€

