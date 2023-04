Fête de la Saint-Jean à Harcanville Saint-Laurent-en-Caux Catégories d’Évènement: Saint-Laurent-en-Caux

Seine-Maritime

Fête de la Saint-Jean à Harcanville, 10 juin 2023, Saint-Laurent-en-Caux. Exposition de peinture, repas cochon grillé sur réservation, bal gratuit et feu d’artifice à 23h / Samedi Exposition de peinture et foire à tout : Dimanche.

Samedi 2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 . . Saint-Laurent-en-Caux 76560 Seine-Maritime Normandie



Painting exhibition, grilled pig meal (reservation required), free ball and fireworks at 11pm / Saturday Painting exhibition and fair : Sunday Exposición de pintura, comida de cochinillo a la parrilla (reserva obligatoria), baile gratuito y fuegos artificiales a las 23.00 h / sábado Exposición de pintura y feria : domingo Gemäldeausstellung, gegrilltes Schweinefleisch (Reservierung erforderlich), kostenloser Tanz und Feuerwerk um 23 Uhr / Samstag Gemäldeausstellung und Jahrmarkt: Sonntag Mise à jour le 2023-04-12 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville

Détails Catégories d’Évènement: Saint-Laurent-en-Caux, Seine-Maritime Autres Adresse Ville Saint-Laurent-en-Caux Departement Seine-Maritime Lieu Ville Saint-Laurent-en-Caux

Fête de la Saint-Jean à Harcanville 2023-06-10 was last modified: by Fête de la Saint-Jean à Harcanville 10 juin 2023 Saint-Laurent-en-Caux

Saint-Laurent-en-Caux Seine-Maritime