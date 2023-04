Concours de pêche à la truite La vignague, 15 avril 2023, Saint-Laurent-du-Plan.

Les beaux jours arrivent et c’est l’heure de la pêche à la truite pour les amateurs! L’association des pêcheurs du réolais vous invite à participer à son concours de pêche à la truites sur « la vignague ». Un matinée consacrée à la pêche avec des lots à gagner pour les meilleurs d’entrevous!

Attention la carte de pêche est obligatoire pour le concours. Inscription à 7h30, restauration sur place toute la journée, tombola.

Pêche libre tout l’après-midi..

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 11:30:00. EUR.

La vignague

Saint-Laurent-du-Plan 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The beautiful days are coming and it’s time for trout fishing for the amateurs! The Reolais Fishermen’s Association invites you to participate in its trout fishing competition on the « Vignague ». A morning dedicated to fishing with prizes to win for the best of you!

Please note that a fishing card is required for the competition. Registration at 7:30 a.m., catering on site all day, tombola.

Free fishing all afternoon.

¡Llegan los días bonitos y es hora de pescar truchas para los aficionados! La asociación de pescadores del Reolais le invita a participar en su concurso de pesca de truchas en la « vignague ». Una mañana dedicada a la pesca con premios para los mejores

Tenga en cuenta que para participar en el concurso se requiere una tarjeta de pesca. Inscripción a las 7.30 h, comida y bebida in situ todo el día, tómbola.

Pesca libre toda la tarde.

Die schönen Tage kommen und es ist Zeit zum Forellenangeln für Amateure! Die Association des pêcheurs du réolais lädt Sie ein, an ihrem Forellenangelwettbewerb auf der « Vignague » teilzunehmen. Ein Vormittag, der dem Angeln gewidmet ist und bei dem es für die Besten unter Ihnen viele Preise zu gewinnen gibt!

Achtung: Für den Wettbewerb ist ein Angelschein erforderlich. Anmeldung ab 7:30 Uhr, Verpflegung den ganzen Tag über, Tombola.

Freies Angeln den ganzen Nachmittag.

Mise à jour le 2023-04-04 par OT de l’Entre-deux-Mers