Déjeuner aux tripoux à St Laurent d’Olt Saint-Laurent-d’Olt, 22 octobre 2023, Saint-Laurent-d'Olt.

Saint-Laurent-d’Olt,Aveyron

Venez au déjeuner aux tripoux.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . 14 EUR.

Saint-Laurent-d’Olt 12560 Aveyron Occitanie



Come to the tripoux lunch

Ven al almuerzo tripoux

Kommen Sie zum Tripoux-Mittagessen

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac