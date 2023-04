Wine Electro au Château La Croizille Baladoz, 7 mai 2023, Saint-Laurent-des-Combes.

Soirée Wine Electro, le dimanche 7 mai de 15h00 à 21h00 au Château La Croizille à Saint-Laurent-des-Combes

Ce que nous vous proposons ici est une expérience inédite, en plein cœur des vignes de Saint-Emilion vous allez vibrer en toute intimité sur le son de DJ’s renommés.

Au programme : des DJ’s de folie, du soleil, une vue panoramique, du vin, un foodtruck, des jeux et une équipe surmotivée…

Réservation obligatoire.

2023-05-07

Baladoz Châteaux La Croizille & Tour Baladoz

Saint-Laurent-des-Combes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Wine Electro evening, Sunday May 7th from 3pm to 9pm at Château La Croizille in Saint-Laurent-des-Combes

What we offer you here is a unique experience, in the heart of the vineyards of Saint-Emilion you will vibrate in all intimacy on the sound of renowned DJ’s.

On the program: DJ’s of madness, sun, a panoramic sight, wine, a foodtruck, games and an overmotivated team…

Reservation required

Velada enológica Electro, domingo 7 de mayo de 15.00 a 21.00 h en el Château La Croizille de Saint-Laurent-des-Combes

Lo que le ofrecemos aquí es una experiencia única, en el corazón de los viñedos de Saint-Emilion, podrá vibrar en total intimidad al son de DJs de renombre.

En el programa: DJs locos, sol, una vista panorámica, vino, un foodtruck, juegos y un equipo muy motivado…

Reserva obligatoria

Wine Electro Abend, Sonntag, den 7. Mai von 15:00 bis 21:00 Uhr im Château La Croizille in Saint-Laurent-des-Combes

Was wir Ihnen hier anbieten, ist eine völlig neue Erfahrung. Inmitten der Weinberge von Saint-Emilion werden Sie in aller Abgeschiedenheit zu den Klängen renommierter DJs vibrieren.

Auf dem Programm stehen: verrückte DJs, Sonne, Panoramablick, Wein, ein Foodtruck, Spiele und ein übermotiviertes Team…

Reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-04-04 par OT Saint-Emilion