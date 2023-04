Concert-dégustation : apéritif dinatoire et jazz latino au Château Godeau Château Godeau, 29 avril 2023, Saint-Laurent-des-Combes.

Le Château Godeau vous ouvre ses portes pour un concert-dégustation dans un cadre unique !

Le samedi 29 avril de 18h30 à 21h30, venez assister à un concert-dégustation au Château Godeau à Saint-Laurent des Combes,

Le temps d’une soirée les propriétaires, Albéric et Agnès, vous accueillent et vous proposent de découvrir l’histoire de leur propriété tout en dégustant leurs vins autour d’un apéritif-dinatoire composé de produits 100% locaux.

La soirée sera rythmée par le talentueux quatuor In Situ qui reprendra des standards de Jazz avec des airs Latino. Nicolas

Frossard sera au violon, Olivier Lorang à la basse, Bruno Sauvé à la batterie et Franck Dijeau au piano..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 21:30:00. .

Château Godeau Lieu-dit Goudeau

Saint-Laurent-des-Combes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château Godeau opens its doors for a concert-tasting in a unique setting!

On Saturday, April 29th from 6:30 pm to 9:30 pm, come and attend a concert-tasting at Château Godeau in Saint-Laurent des Combes,

The owners, Albéric and Agnès, will welcome you for an evening and invite you to discover the history of their property while tasting their wines around an aperitif-dinner composed of 100% local products.

The evening will be punctuated by the talented quartet In Situ who will play jazz standards with Latino tunes. Nicolas

Frossard will be on violin, Olivier Lorang on bass, Bruno Sauvé on drums and Franck Dijeau on piano.

Château Godeau le abre sus puertas para un concierto y una degustación en un marco incomparable

El sábado 29 de abril, de 18.30 a 21.30 h, venga a asistir a un concierto-degustación en el Château Godeau de Saint-Laurent des Combes,

Los propietarios, Albéric y Agnès, le recibirán durante una velada y le invitarán a descubrir la historia de su propiedad mientras degusta sus vinos en un aperitivo-cena compuesto por productos 100% locales.

La velada estará amenizada por el talentoso cuarteto In Situ, que tocará estándares de jazz con melodías latinas. Nicolas

Frossard al violín, Olivier Lorang al bajo, Bruno Sauvé a la batería y Franck Dijeau al piano.

Das Château Godeau öffnet seine Pforten für ein Konzert mit Weinprobe in einem einzigartigen Rahmen!

Am Samstag, den 29. April von 18:30 bis 21:30 Uhr können Sie im Château Godeau in Saint-Laurent des Combes an einem Konzert mit Weinprobe teilnehmen,

Einen Abend lang heißen Sie die Besitzer Albéric und Agnès willkommen und bieten Ihnen an, die Geschichte ihres Anwesens zu entdecken und gleichzeitig ihre Weine bei einem Aperitif-Dinner aus 100% lokalen Produkten zu verkosten.

Der Abend wird vom talentierten Quartett In Situ rhythmisch gestaltet, das Jazzstandards mit Latino-Melodien aufgreift. Nicolas

Frossard wird die Geige spielen, Olivier Lorang den Bass, Bruno Sauvé das Schlagzeug und Franck Dijeau das Klavier.

Mise à jour le 2023-04-07 par OT Saint-Emilion