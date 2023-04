Wine Electro Château La Croizille Saint-Laurent-des-Combes Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Laurent-des-Combes

Wine Electro Château La Croizille, 7 mai 2023 15:00, Saint-Laurent-des-Combes. Dj set & Château Grand Cru Classé Dimanche 7 mai, 15h00 1 Le Wine électro qu’est-ce que c’est ? : C’est une expérience inédite, en plein cœur des vignes de Saint-Emilion. Vibrez en toute confidentialité sur le son de DJ’s renommés : L’occasion d’écouter TRAUMER, l’un des piliers actuels de la scène Minimal House Française dans un vignoble exceptionnel Au programme :

– Des DJ’s

– Du soleil

– Une vue panoramique

– Dégustation de vin

– Un foodtruck

– Une équipe surmotivée. Pour immortaliser ce moment, le dj set de TRAUMER sera entièrement enregistré et filmé. Rendez-vous le dimanche 7 mai de 15H à 21H au Château La Croizille pour vivre un moment qui s’annonce inoubliable. Lien de la billetterie : https://www.eventbrite.fr/e/billets-wine-electro-590159893127 Un nombre très limité de places est disponible ! Château La Croizille château Tour Baladoz, 33330 Saint-Laurent-des-Combes Saint-Laurent-des-Combes 33330 Gironde

