La 16ème Balade Gourmande des Jaugeurs de Lirac, 13 mai 2023, Saint-Laurent-des-Arbres. Place du Fossé Saint-Laurent-des-Arbres Gard

2023-05-13 11:00:00 11:00:00 – 2023-05-13 19:00:00 19:00:00 Saint-Laurent-des-Arbres

Gard Saint-Laurent-des-Arbres . EUR Balade au cœur des vignes de l’AOC Lirac ponctuée d’arrêts dégustations « Accords mets gastronomiques et vins de Lirac »

Cette année venez découvrir les terroirs de l’appellation Lirac sur la commune de Lirac. aoc.lirac@wanadoo.fr Saint-Laurent-des-Arbres

