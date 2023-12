Atelier Parentalité >>> Sophro’relaxation Adultes <<< SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 1 décembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Atelier Parentalité en Neste Barousse

Le Mardi 19 Décembre à Saint Laurent de Neste – Place de la Mairie

« Détendez-vous & lâchez prise le temps d’une parenthèse entre parents »

Pensez à réserver les places sont limitées

alice.fevre@outlook.fr

06.01.68.48.96.

2023-12-19 18:00:00 fin : 2023-12-19 19:00:00. .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Salle de la Mairie

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Parenting workshop in Neste Barousse

Tuesday, December 19 at Saint Laurent de Neste – Place de la Mairie

« Relax & let go during a parenting break »

Remember to book, places are limited

alice.fevre@outlook.fr

06.01.68.48.96

