Atelier Parentalité >>> Sophro’relaxation Mamans & Bébés <<< SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 9 décembre 2023 10:00, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Atelier Parentalité en Neste Barousse

Atelier Sophro’relaxation Maman & Bébé « Bulle de douceur »

Le Samedi 09 Décembre à Saint Laurent de Neste – Place de la Mairie

« Profitez d’un temps calme et d’une parenthèse de douceur avec votre bébé grâce à la Sophro’relaxation »

GRATUIT

Pensez à réserver les places sont limitées

alice.fevre@outlook.fr

06.01.68.48.96.

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 11:00:00. .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Salle de la Mairie

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Parenting workshop in Neste Barousse

Sophro’relaxation Maman & Bébé « Bulle de douceur » workshop

Saturday December 09 at Saint Laurent de Neste – Place de la Mairie

« Enjoy some quiet time with your baby thanks to Sophro’relaxation »

FREE

Remember to book, places are limited

alice.fevre@outlook.fr

06.01.68.48.96

Taller de crianza en Neste Barousse

Taller de relajación Sophro « Bulle de douceur » para mamás y bebés

Sábado 09 de diciembre en Saint Laurent de Neste – Place de la Mairie

« Disfruta de un momento de tranquilidad con tu bebé gracias a Sophro’relaxation »

GRATIS

Recuerda reservar, las plazas son limitadas

alice.fevre@outlook.fr

06.01.68.48.96

Eltern-Workshop in Neste Barousse

Workshop Sophro’relaxation Mama & Baby « Bulle de douceur » (Entspannung für Mutter und Kind)

Am Samstag, den 09. Dezember in Saint Laurent de Neste – Place de la Mairie

« Genießen Sie eine ruhige Zeit und eine sanfte Klammer mit Ihrem Baby dank der Sophro’relaxation »

KOSTENLOS

Denken Sie daran zu reservieren, die Plätze sind begrenzt

alice.fevre@outlook.fr

06.01.68.48.96

