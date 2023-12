Conférence // Approche du problème Israélo-palestinien SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 1 décembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Approche du problème Israélo-palestinien » par Jean-François Soulet, profésseur Émérite d’Histoire Contemporaine à l’université de Toulouse

Entrée 10€ – Adhérents : 8€

Renseignements au : 06 63 01 33 60

En partenariat avec l’Université du Temps libre de Tarbes et l’Association de la maison du savoir..

2023-12-07 20:30:00

SAINT-LAURENT-DE-NESTE au Centre Culturel de la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Approaching the Israeli-Palestinian problem » by Jean-François Soulet, Professor Emeritus of Contemporary History at the University of Toulouse

Admission 10? – Members: 8?

Information : 06 63 01 33 60

In partnership with the Université du Temps Libre de Tarbes and the Association de la maison du savoir.

« Aproximación al problema israelo-palestino », por Jean-François Soulet, profesor emérito de Historia Contemporánea en la Universidad de Toulouse

Entrada: 10 euros – Socios: 8 euros

Información: 06 63 01 33 60

En colaboración con la Université du Temps Libre de Tarbes y la Association de la maison du savoir.

« Annäherung an das israelisch-palästinensische Problem » von Jean-François Soulet, emeritierter Professor für zeitgenössische Geschichte an der Universität Toulouse

Eintritt: 10? – Für Mitglieder: 8?

Informationen unter: 06 63 01 33 60

In Partnerschaft mit der Université du Temps libre de Tarbes und der Association de la maison du savoir (Verein des Wissenshauses).

