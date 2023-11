Cinéma / Animation – Le Garçon et le Héron SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 29 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Le Garçon et le Héron »

Un film de Hayao Miyazaki

Genre : Animation, Aventure

Durée : 2h03

Après la disparition de sa mère dans un incendie, Mahito, un jeune garçon de 11 ans, doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne dans le village où elle a grandi. Il s’installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l’aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l’entoure et percer les mystères de la vie..

SAINT-LAURENT-DE-NESTE à la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« The Boy and the Heron

A film by Hayao Miyazaki

Genre: Animation, Adventure

Running time: 2h03

After his mother disappears in a fire, Mahito, an 11-year-old boy, has to leave Tokyo to live in the countryside in the village where she grew up. He settles with his father in an old manor house on a huge estate, where he meets a grey heron who gradually becomes his guide and helps him, as he makes discoveries and asks questions, to understand the world around him and unravel the mysteries of life.

« El niño y la garza

Una película de Hayao Miyazaki

Género: Animación, Aventura

Duración: 2h03

Tras la desaparición de su madre en un incendio, Mahito, un niño de 11 años, tiene que abandonar Tokio para vivir en el campo, en el pueblo donde ella creció. Se instala con su padre en una vieja casa solariega de una enorme finca, donde conoce a una garza gris que poco a poco se convierte en su guía y le ayuda, a medida que descubre y cuestiona, a comprender el mundo que le rodea y a desentrañar los misterios de la vida.

« Der Junge und der Reiher »

Ein Film von Hayao Miyazaki

Genre: Animation, Abenteuer

Dauer: 2h03

Nachdem seine Mutter bei einem Brand verschwunden ist, muss der elfjährige Mahito Tokio verlassen und auf dem Land in dem Dorf leben, in dem sie aufgewachsen ist. Dort trifft er auf einen Graureiher, der nach und nach zu seinem Führer wird und ihm hilft, die Welt um ihn herum zu verstehen und die Geheimnisse des Lebens zu ergründen.

