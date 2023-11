Causette et Poussette SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 25 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Le matin : Les Causettes & Poussettes

> Des petits déjeuner de 10h à 11h30 seront consacrés aux tous petits (0 à 3 ans) et aux jeunes parents (avec ou sans leur enfant)

(La programmation arrive… en attendant voici quelques exemples : en octobre tapis à histoire spécial automne, en novembre jeux d’éveils et fabrication de bouteilles sensorielles, à venir intervenants : percussion, danse, nutritionniste, conférences,…).

2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 11:30:00. .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE dans la salle sous la mairie, face à l’office de tourisme

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Morning: Les Causettes & Poussettes

> Breakfasts from 10 a.m. to 11:30 a.m. for toddlers (0 to 3 years) and young parents (with or without their child)

(The program is coming soon… in the meantime, here are a few examples: in October, a special autumn story carpet; in November, early-learning games and sensory bottle-making; upcoming speakers: percussion, dance, nutritionist, conferences…)

Mañana: Les Causettes & Poussettes

> Desayunos de 10:00 a 11:30 para niños pequeños (de 0 a 3 años) y padres jóvenes (con o sin su hijo)

(El programa estará disponible próximamente… mientras tanto, aquí tiene algunos ejemplos: en octubre, una alfombra de cuentos especial otoño, en noviembre, juegos de aprendizaje precoz y fabricación de botellas sensoriales, próximos conferenciantes: percusión, danza, nutricionista, conferencias…)

Am Vormittag: Les Causettes & Poussettes

> Frühstücke von 10:00 bis 11:30 Uhr sind den ganz Kleinen (0 bis 3 Jahre) und jungen Eltern (mit oder ohne Kind) gewidmet

(Das Programm kommt noch… in der Zwischenzeit hier einige Beispiele: im Oktober Geschichtsteppich speziell für den Herbst, im November Spiele zur Früherkennung und Herstellung von Sinnesflaschen, kommende Referenten: Percussion, Tanz, Ernährungsberater, Vorträge,…)

