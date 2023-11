Les Games Trotters SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 25 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

L’après-midi : Les Games Trotters

> Ouverture d’un espace de jeu libre de 15h à 18H30. Il y aura de quoi jouer seul ou à plusieurs et de quoi satisfaire tous les âges.

Un coin goûter (payant) sera également proposé..

2023-11-25 15:00:00 fin : 2023-11-25 18:30:00. .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE dans la salle sous la mairie, face à l’office de tourisme

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Afternoon: Games Trotters

> Open-air gaming area from 3pm to 6:30pm. There’s something for all ages, whether playing alone or with friends.

A snack area (for a fee) will also be available.

Tarde: The Games Trotters

> De 15.00 a 18.30 horas estará abierta una zona de juegos gratuitos. Habrá juegos para todas las edades, para jugar solo o con amigos.

También habrá una zona de aperitivos (de pago).

Am Nachmittag: Die Games Trotters

> Öffnung eines Bereichs für freies Spiel von 15:00 bis 18:30 Uhr. Hier können Sie alleine oder mit anderen spielen und für alle Altersgruppen etwas finden.

Eine Snack-Ecke (kostenpflichtig) wird ebenfalls angeboten.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT de Neste-Barousse|CDT65