Apocalipsync SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 24 novembre 2023

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Théâtre physique, seul en scène dans le cadre des escales d’Automne.

2023-11-24 20:30:00

SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Physical theater, one-man show as part of the Escales d’Automne program

Teatro físico, actuación en solitario dentro del programa Escales d’Automne

Physisches Theater, allein auf der Bühne im Rahmen der Escales d’Automne

