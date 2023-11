Cinéma / Animation – Pat Patrouille SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 22 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

« Pat Patrouille : La Super Patrouille »

Un film de C.BRUNKER

Genre : Animation, Famille

Durée : 1h33

Lorsqu’une météorite magique s’écrase sur Aventureville, elle donne à la Pat’ Patrouille des pouvoirs, les transformant en Super Patrouille ! Pour Stella, la plus petite membre de l’équipe, avoir des pouvoirs est un rêve qui devient réalité. Mais les choses dégénèrent lorsque Monsieur Hellinger, l’ennemi juré de nos amis, s’évade de prison et s’associe à un savant fou afin de voler et de s’accaparer ces nouveaux pouvoirs. Le destin d’Aventureville est désormais en jeu, la Super Patrouille doit arrêter les super-vilains avant qu’il ne soit trop tard. Stella va découvrir que même le plus petit des chiens peut faire la plus grande des différences..

2023-11-22 15:00:00 fin : 2023-11-22 . .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE à la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Pat Patrol : The Super Patrol

A film by C.BRUNKER

Genre: Animation, Family

Running time : 1h33

When a magical meteorite crashes on Adventureville, it gives the Pat’ Patrol powers, transforming them into the Super Patrol! For Stella, the smallest member of the team, having powers is a dream come true. But things take a turn for the worse when Mister Hellinger, our friends’ sworn enemy, escapes from prison and joins forces with a mad scientist to steal these new powers for himself. With Aventureville’s fate now hanging in the balance, the Super Patrol must stop the super-villains before it’s too late. Stella will discover that even the smallest dog can make the biggest difference.

« Patrulla Patrulla : La Super Patrulla

Una película de C.BRUNKER

Género : Animación, Familia

Duración: 1 hora 33 minutos

Cuando un meteorito mágico se estrella en Adventureville, otorga poderes a la Patrulla, ¡transformándolos en la Super Patrulla! Para Stella, la más pequeña del equipo, tener poderes es un sueño hecho realidad. Pero las cosas empeoran cuando el Sr. Hellinger, enemigo acérrimo de nuestros amigos, escapa de la cárcel y se alía con un científico loco para robarles sus nuevos poderes. El destino de Aventureville pende ahora de un hilo, y la Superpatrulla debe detener a los supervillanos antes de que sea demasiado tarde. Stella descubrirá que hasta el perro más pequeño puede marcar la diferencia.

« Pat Patrouille: Die Superpatrouille »

Ein Film von C.BRUNKER

Genre: Animation, Familie

Dauer: 1h33

Als ein magischer Meteorit auf Aventureville einschlägt, verleiht er der Pat’ Patrouille Kräfte und macht sie zur Super Patrouille! Für Stella, das kleinste Mitglied des Teams, ist es ein Traum, der wahr wird, wenn sie Kräfte hat. Doch die Dinge geraten außer Kontrolle, als Monsieur Hellinger, der Erzfeind unserer Freunde, aus dem Gefängnis ausbricht und sich mit einem verrückten Wissenschaftler zusammenschließt, um die neuen Kräfte zu stehlen und an sich zu reißen. Das Schicksal von Aventureville steht nun auf dem Spiel, und die Superpatrouille muss die Superschurken aufhalten, bevor es zu spät ist. Stella muss feststellen, dass selbst der kleinste Hund den größten Unterschied machen kann.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT de Neste-Barousse|CDT65