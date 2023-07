Atelier les Ours Gloutons SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Laurent-de-Neste Atelier les Ours Gloutons SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 4 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste. Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées atelier parents-enfants : les ours gloutons.

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 12:00:00. .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



parent-child workshop: gluttonous bears taller para padres e hijos: osos glotones eltern-Kind-Workshop: Die gefräßigen Bären Mise à jour le 2023-06-15 par OT de Neste-Barousse|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées, Saint-Laurent-de-Neste Autres Lieu SAINT-LAURENT-DE-NESTE Adresse SAINT-LAURENT-DE-NESTE Ville Saint-Laurent-de-Neste Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Atelier les Ours Gloutons SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 2023-11-04 2023-11-04 was last modified: by Atelier les Ours Gloutons SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 4 novembre 2023