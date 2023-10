Conférence // Faux et usages de Faux : la copie dans les musée SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 2 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

/Conférence/ Faux et usages de Faux : la copie dans les musée

Avec Nicole Zapata – Conservatrice en chef honoraire du patrimoine

En partenariat avec l’université du temps libre de Tarbes

•Entrée 10€

•Adhérent 8€

Renseignement au 06 63 01 33 60.

2023-11-02 20:30:00

SAINT-LAURENT-DE-NESTE au Centre Culturel de la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



/Conference/ Faux and the uses of Faux: copying in museums

With Nicole Zapata – Honorary Chief Curator of Heritage

In partnership with the Université du temps libre de Tarbes

admission 10

members 8?

Information on 06 63 01 33 60

/Conferencia/ Falsificaciones y usos de las falsificaciones: la copia en los museos

Con Nicole Zapata – Conservadora Jefe Honoraria de Patrimonio

En colaboración con la Université du Temps Libre de Tarbes

entrada 10

?8 para los miembros

Información en el 06 63 01 33 60

/Konferenz/ Faux et usages de Faux: die Kopie im Museum

Mit Nicole Zapata – Ehrenamtliche Chefkonservatorin des Kulturerbes

In Partnerschaft mit der Université du temps libre de Tarbes

eintritt 10?

mitglied 8?

Informationen unter 06 63 01 33 60

