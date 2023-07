Ciné-Concert SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 7 octobre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Ciné-Concert

« Le monde perdu » de Harry O. Hoyt – 1h41 – Aventure, Science fiction, Drame

Cette année encore, le Festival du film muet d’Anères s’associe au Centre culturel pour vous proposer 4 films cultes accompagnés en direct.

Le professeur Challenger a un objectif : retrouver la trace d’un monde rempli d’étranges créatures décrit par l’explorateur Maples White. Pour cela, il met en chantier une expédition formée de sa fille Paula, du professeur Summerlee, du journaliste Edward Malone et de Sir John Roxton. Dix jours après leur départ, les aventuriers parviennet en pleine jungle amazonienne et découvrent un spectacle saisissant : devant eux se dresse un paysage entièrement peuplé de dinosaures et autres espèces de l’ère quaternaire. Ils décident alors de capturer l’une de ces extraordinaires créatures et de la ramener à Londres….

2023-10-07 20:30:00 fin : 2023-10-07 . .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Ciné-Concert

« The Lost World » by Harry O. Hoyt – 1h41 – Adventure, Science fiction, Drama

Once again this year, the Anères Silent Film Festival joins forces with the Cultural Center to bring you 4 cult films with live accompaniment.

Professor Challenger has one goal: to track down a world full of strange creatures described by explorer Maples White. To this end, he sets up an expedition comprising his daughter Paula, Professor Summerlee, journalist Edward Malone and Sir John Roxton. Ten days after their departure, the adventurers arrive in the middle of the Amazon jungle and discover a breathtaking sight: before them lies a landscape entirely populated by dinosaurs and other species from the Quaternary era. They decide to capture one of these extraordinary creatures and bring it back to London?

Ciné-Concert

« El mundo perdido » de Harry O. Hoyt – 1h41 – Aventura, Ciencia ficción, Drama

Un año más, el Festival de Cine Mudo de Anères se une al Centro Cultural para ofrecerle 4 películas de culto acompañadas de música en directo.

El profesor Challenger tiene un objetivo: rastrear un mundo lleno de extrañas criaturas descritas por el explorador Maples White. Para ello, organiza una expedición formada por su hija Paula, el profesor Summerlee, el periodista Edward Malone y Sir John Roxton. Diez días después de su partida, los aventureros llegan en plena selva amazónica y descubren un espectáculo sobrecogedor: ante ellos se extiende un paisaje enteramente poblado por dinosaurios y otras especies de la era cuaternaria. Deciden capturar una de estas extraordinarias criaturas y traerla de vuelta a Londres?

Kinokonzert

« Die verlorene Welt » von Harry O. Hoyt – 1:41 Uhr – Abenteuer, Science Fiction, Drama

Auch in diesem Jahr hat sich das Stummfilmfestival von Anères mit dem Kulturzentrum zusammengetan, um Ihnen vier Kultfilme mit Live-Unterstützung zu präsentieren.

Professor Challenger hat ein Ziel: Er will die Spur einer Welt voller seltsamer Kreaturen finden, die der Forscher Maples White beschrieben hat. Zu diesem Zweck stellt er eine Expedition zusammen, die aus seiner Tochter Paula, Professor Summerlee, dem Journalisten Edward Malone und Sir John Roxton besteht. Zehn Tage nach ihrer Abreise erreichten die Abenteurer den Amazonasdschungel und sahen eine Landschaft, die von Dinosauriern und anderen Arten aus dem Quartär bevölkert war. Sie beschließen, eine dieser außergewöhnlichen Kreaturen zu fangen und nach London zu bringen

Mise à jour le 2023-07-19 par OT de Neste-Barousse|CDT65