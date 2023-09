SORTIES PHOTO 65 SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 23 septembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Ateliers photos gratuits à Saint Laurent de Neste.

Programme :

– prise en main de votre boitier

– sortir du mode automatique

– apprendre à composer une image

– sorties photos techniques

-séances d’analyses d’images

-apprendre à développer une image

GRATUIT.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE salle de la mairie

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Free photo workshops in Saint Laurent de Neste.

Program :

– getting to grips with your camera

– getting out of automatic mode

– learning to compose an image

– technical photo outings

-image analysis sessions

-learn how to develop an image

FREE

Talleres fotográficos gratuitos en Saint Laurent de Neste.

Programa :

– familiarizarse con la cámara

– salir del modo automático

– aprender a componer una imagen

– salidas fotográficas técnicas

-sesiones de análisis de imágenes

-aprender a revelar una imagen

GRATIS

Kostenlose Fotoworkshops in Saint Laurent de Neste.

Programm :

– umgang mit Ihrem Kameragehäuse

– aus dem Automatikmodus aussteigen

– lernen, ein Bild zu komponieren

– technische Fotoausflüge

-sitzungen zur Bildanalyse

-lernen, ein Bild zu entwickeln

GRATIS

Mise à jour le 2023-09-18 par OT de Neste-Barousse|CDT65