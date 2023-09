Respirer, ça marche – marche yogique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 19 septembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Cette marche yogique est une technique qui combine la marche, la respiration et notre attention consciente.

Différentes étapes qui agissent sur notre niveau d’énergie, notre mental et notre connexion à soi/l’autre et bien sûr à la nature environnante.

On ressort revitalisé et apaisé!

Rdv les mardis en fonction de la météo séance reportée au jeudi à 14h30.

Rdv à 14h30 sur le parking de la piscine » les Ocybelles »..

2023-09-19 14:30:00 fin : 2023-09-19 . .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE autour du lac de saint laurent de neste

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



This yogic walk is a technique that combines walking, breathing and conscious attention.

The different stages have an effect on our energy levels, our mind and our connection to ourselves/others and, of course, to the surrounding nature.

You’ll emerge revitalized and soothed!

Meeting on Tuesdays, weather permitting, rescheduled to Thursday at 2.30pm.

Meet at 2.30pm in the parking lot of the « les Ocybelles » swimming pool.

Esta caminata yóguica es una técnica que combina el caminar, la respiración y la atención consciente.

Hay diferentes etapas que actúan sobre nuestros niveles de energía, nuestra mente y nuestra conexión con nosotros mismos/los demás y, por supuesto, con la naturaleza que nos rodea.

Saldrás sintiéndote revitalizado y aliviado

Citas los martes, si el tiempo lo permite. Sesión aplazada al jueves a las 14.30 h.

Punto de encuentro a las 14.30 h en el aparcamiento de la piscina « Les Ocybelles ».

Dieses yogische Gehen ist eine Technik, die das Gehen, die Atmung und unsere bewusste Aufmerksamkeit miteinander verbindet.

Die verschiedenen Schritte wirken sich auf unser Energieniveau, unseren Geist und unsere Verbindung zu uns selbst, zu anderen und natürlich zur umgebenden Natur aus.

Sie fühlen sich erfrischt und beruhigt!

Treffpunkt dienstags, je nach Wetterlage. Die Sitzung wird auf Donnerstag um 14:30 Uhr verschoben.

Treffpunkt: 14:30 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbads « Les Ocybelles ».

Mise à jour le 2023-09-14 par OT de Neste-Barousse|CDT65