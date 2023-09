Reprise cours de gym SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 18 septembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Reprise des cours de gym les lundis et jeudis soir de 18h30 à 19h30.

Les cours sont dispensés par un éducateur sportif sympathique et dynamique..

2023-09-18 fin : 2023-09-18

SAINT-LAURENT-DE-NESTE au gymnase saint laurent de neste

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Gym classes resume on Monday and Thursday evenings from 6.30pm to 7.30pm.

Classes are taught by a friendly, dynamic sports instructor.

Las clases de gimnasia se reanudan los lunes y jueves por la tarde, de 18.30 a 19.30 horas.

Las clases son impartidas por un monitor deportivo simpático y dinámico.

Wiederaufnahme der Gymnastikkurse montags und donnerstags abends von 18:30 bis 19:30 Uhr.

Die Kurse werden von einem sympathischen und dynamischen Sportpädagogen geleitet.

