Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 13 septembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

BANEL & ADAMA – VO

Banel et ADAMA s’aiment. Ils vivent dans un village éloigné au Nord du Sénégal. Du monde, ils ne connaissent que ça, en dehors, rien n’existe. Mais l’amour absolu qui les unit va se heurter aux conventions de la communauté..

2023-09-13 18:00:00 fin : 2023-09-13 . .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE à la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Banel and ADAMA love each other. They live in a remote village in northern Senegal. That’s all they know of the world; outside it, nothing exists. But the absolute love that unites them runs up against the conventions of the community.

Banel y ADAMA se aman. Viven en una aldea remota del norte de Senegal. Es todo lo que conocen del mundo, no existe nada más. Pero el amor absoluto que los une choca con las convenciones de la comunidad.

Banel und ADAMA lieben sich. Sie leben in einem abgelegenen Dorf im Norden Senegals. Von der Welt kennen sie nur diese, außerhalb existiert nichts. Doch die absolute Liebe, die sie verbindet, wird an den Konventionen der Gemeinschaft scheitern.

