Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 13 septembre 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

LE DERNIER VOYAGE DU DEMETER

Le récit terrifiant de la traversée du Demeter, un navire commercial à destination de Londres depuis les Carpathes. D’étranges évènements ne tardent pas à frapper l’équipage ….

2023-09-13 20:30:00 fin : 2023-09-13 . .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE à la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



THE DEMETER’S LAST VOYAGE

The terrifying tale of the Demeter’s voyage from the Carpathians to London. Strange events soon strike the crew …

EL ÚLTIMO VIAJE DE DEMETER

La aterradora historia del viaje del Demeter, un barco mercante procedente de los Cárpatos con destino a Londres. Extraños sucesos golpean pronto a la tripulación …

DIE LETZTE REISE DES DEMETER

Die erschreckende Geschichte der Überfahrt der Demeter, eines Handelsschiffs von den Karpaten nach London. Seltsame Ereignisse lassen nicht lange auf sich warten und treffen die Besatzung …

