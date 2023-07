31 ème grand prix de tennis SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, 29 juillet 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Saint-Laurent-de-Neste,Hautes-Pyrénées

Participez au 31ème grand prix de tennis !

Catégories :

• 11/12 ans filles et garçons

• 13/14 ans filles et garçons

• 15/16 ans filles et garçons

• séniors femmes et hommes

• + 35 ans femmes et hommes

• + 45ans, + 55 ans et + 65ans hommes.

Doubles dames, doubles mixtes et doubles hommes.

Pensez à vous inscrire !.

2023-07-29 fin : 2023-08-13 . .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Take part in the 31st Tennis Grand Prix!

Categories :

? 11/12 years old girls and boys

? 13/14 years old girls and boys

? 15/16 years old girls and boys

? senior women and men

? + 35 years old women and men

? 45+, 55+ and 65+ men.

Ladies’ doubles, mixed doubles and men’s doubles.

Don’t forget to sign up!

Participe en el 31º Gran Premio de Tenis

Categorías :

? 11/12 años niñas y niños

? 13/14 años chicas y chicos

? 15/16 años chicas y chicos

mujeres y hombres mayores

mujeres y hombres mayores de 35 años

? 45+, 55+ y 65+ hombres.

Dobles femeninos, dobles mixtos y dobles masculinos.

¡No olvide inscribirse!

Nehmen Sie am 31. Tennis Grand Prix teil!

Kategorien:

? 11/12 Jahre Mädchen und Jungen

? 13/14 Jahre Mädchen und Jungen

? 15/16 Jahre Mädchen und Jungen

? Senioren Frauen und Männer

? +35 Jahre Frauen und Männer

? + 45 Jahre, + 55 Jahre und + 65 Jahre Männer.

Damen-Doppel, gemischtes Doppel und Herren-Doppel.

Denken Sie daran, sich anzumelden!

