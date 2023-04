Humour // Florence Mendez SAINT-LAURENT-DE-NESTE, 13 mai 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

“On ne dit jamais assez aux gens cons qu’ils sont cons”, vous dirait Florence Mendez. Dans un stand- up piquant et jubilatoire, cette forte tête pourtant ultra-sensible revient sur son parcours semé d’embûches.

Florence Mendez est une adorable névrosée dont la grande gueule dissimule tant bien que mal une vraie délicatesse.

Avec une répartie acide et une vivacité d’esprit qui la caractérisent, elle nous raconte son histoire, celle d’une jeune femme que le rejet de la différence et la maladie mentale n’auront pas réussi à arrêter.

Étonnante, touchante, inadaptée, Florence Mendez prend plaisir à dézinguer les normes et la bêtise humaine à coups de punchlines féroces mais toujours drôles. Engagée, elle se revendique féministe et dénonce les injustices et violences que subissent les personnes.

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 . .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE au Centre Culturel de la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



we never tell stupid people enough that they are stupid, » Florence Mendez would say. In a piquant and jubilant stand-up, this strong head yet ultra-sensitive comes back on her path full of pitfalls.

Florence Mendez is an adorable neurotic whose big mouth conceals a real delicacy.

With an acidic repartee and a vivacity of spirit that characterize her, she tells us her story, that of a young woman that the rejection of difference and mental illness have not managed to stop.

Surprising, touching, maladjusted, Florence Mendez takes pleasure in dashing the norms and human stupidity with fierce but always funny punchlines. Committed, she claims to be a feminist and denounces the injustices and violence suffered by women

nunca se le dirá lo suficiente a la gente estúpida que es estúpida », le diría Florence Mendez. En una picante y jubilosa comedia stand-up, esta cabeza fuerte pero ultrasensible repasa su trayectoria llena de escollos.

Florence Mendez es una neurótica adorable cuya bocaza oculta una auténtica delicadeza.

Con su característica réplica ácida y su ingenio rápido, nos cuenta su historia, la de una joven a la que el rechazo de la diferencia y la enfermedad mental no han conseguido detener.

Sorprendente, conmovedora, inadaptada, Florence Mendez se complace en desmontar las normas y la estupidez humana con golpes de efecto feroces pero siempre divertidos. Comprometida, se declara feminista y denuncia las injusticias y la violencia que sufren las mujeres

florence Mendez würde sagen: « Man kann dummen Leuten nicht oft genug sagen, dass sie dumm sind. In einem pikanten und jubilierenden Stand-up blickt diese starke, aber hochsensible Persönlichkeit auf ihren steinigen Weg zurück.

Florence Mendez ist eine liebenswerte Neurotikerin mit einer großen Klappe, hinter der sich nur schwerlich eine echte Feinfühligkeit verbirgt.

Mit ihrer typischen Schlagfertigkeit und ihrem Witz erzählt sie uns ihre Geschichte, die Geschichte einer jungen Frau, die sich auch durch die Ablehnung von Andersartigkeit und Geisteskrankheit nicht aufhalten lässt.

Florence Mendez ist erstaunlich, rührend und unangepasst. Es macht ihr Spaß, Normen und die menschliche Dummheit mit heftigen, aber immer lustigen Pointen zu entlarven. Sie ist engagiert, bekennt sich zur Feministin und prangert Ungerechtigkeiten und Gewalt an, die Menschen erleiden

