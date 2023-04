Cinéma 4 bis avenue des châtaigniers, 9 mai 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

De Hajime Hashimoto

Japon, XVIIIème siècle. Alors que le pouvoir impérial impose sa censure sur les artistes, le jeune Shunrô, apprenti peintre, est exclu de son école à cause de son tempérament impétueux et du style peu conventionnel de ses estampes. Personne n’imagine alors qu’il deviendra Hokusai, célèbre auteur de la Grande vague de Kanagawa..

4 bis avenue des châtaigniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



By Hajime Hashimoto

Japan, 18th century. While the imperial power imposes its censorship on the artists, the young Shunrô, apprentice painter, is excluded from his school because of his impetuous temperament and the unconventional style of his prints. No one imagines that he will become Hokusai, famous author of the Great Wave of Kanagawa.

Por Hajime Hashimoto

Japón, siglo XVIII. Mientras el poder imperial impone su censura a los artistas, el joven Shunrô, aprendiz de pintor, es excluido de su escuela debido a su temperamento impetuoso y al estilo poco convencional de sus grabados. Nadie imagina que se convertirá en Hokusai, el famoso autor de la Gran Ola de Kanagawa.

Von Hajime Hashimoto

Japan, 18. Jahrhundert. Während die kaiserliche Macht eine Zensur über Künstler verhängt, wird der junge Shunrô, ein Malerlehrling, wegen seines ungestümen Temperaments und des unkonventionellen Stils seiner Drucke von seiner Schule ausgeschlossen. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass er einmal Hokusai werden wird, der berühmte Maler der Großen Welle von Kanagawa.

