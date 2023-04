Cinéma SAINT-LAURENT-DE-NESTE, 9 mai 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

» Pour l’honneur »

De Philippe Guillard

Trocpont-sur-Tescou et Tourtour-les-Bains, deux villages du sud de la France, se livrent une impitoyable guerre de clochers, symbolisée par un solide derby entre les deux clubs de rugby. Alors que Trocpont a incontestablement pris l’ascendant, l’arrivée inattendue de demandeurs d’asile va changer la donne. Tourtour pourra-t-elle ainsi battre son ennemi juré l’année du derby le plus important de son histoire, celle du centenaire ?.

2023-05-09 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-09 . .

SAINT-LAURENT-DE-NESTE à la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« For the honor

By Philippe Guillard

Trocpont-sur-Tescou and Tourtour-les-Bains, two villages in the south of France, are engaged in a ruthless turf war, symbolized by a strong derby between the two rugby clubs. While Trocpont has undoubtedly taken the lead, the unexpected arrival of asylum seekers will change the situation. Will Tourtour be able to beat its sworn enemy in the year of the most important derby in its history, that of the centenary?

« Por honor

Por Philippe Guillard

Trocpont-sur-Tescou y Tourtour-les-Bains, dos pueblos del sur de Francia, libran una despiadada guerra territorial, simbolizada por un fuerte derbi entre los dos clubes de rugby. Aunque Trocpont se ha impuesto sin duda alguna, la inesperada llegada de solicitantes de asilo cambiará la situación. ¿Será capaz Tourtour de vencer a su enemigo acérrimo en el derbi más importante de su historia, el del centenario?

« Für die Ehre »

Von Philippe Guillard

Trocpont-sur-Tescou und Tourtour-les-Bains, zwei Dörfer in Südfrankreich, liefern sich einen erbarmungslosen Krieg der Kirchtürme, der durch ein solides Derby zwischen den beiden Rugbyvereinen symbolisiert wird. Trocpont hat zweifellos die Oberhand gewonnen, doch die unerwartete Ankunft von Asylbewerbern wird das Blatt wenden. Kann Tourtour seinen Erzfeind im Jahr des wichtigsten Derbys seiner Geschichte, dem 100

Mise à jour le 2023-03-30 par OT de Neste-Barousse|CDT65