Cinéma 4 bis avenue des Châtaigniers, 2 mai 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

» 10 jours encore sans maman »

De Ludovic Bernard

Après son licenciement, Antoine, ancien DRH d’une grande enseigne de bricolage, a choisi de rester à la maison pour s’occuper de ses 4 enfants. Un nouveau travail qu’il effectue la plupart du temps seul, car sa femme Isabelle est très occupée par sa nouvelle activité d’avocate. Depuis deux ans dans la famille Mercier, les rôles ont donc clairement été inversés et Antoine commence à de moins en moins tenir le coup face à l’énergie que lui demande sa petite famille. Voilà pourquoi 10 jours de vacances à la montagne s’annoncent comme une aubaine pour le père au foyer qu’il est devenu. Hélas, une affaire inespérée pour le cabinet d’Isabelle tombe du ciel. Elle n’a pas d’autres solutions que de laisser Antoine partir 10 jours au ski seul avec les 4 enfants, et surtout : sans maman !.

2023-05-02 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-02 . .

4 bis avenue des Châtaigniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« 10 more days without a mother

By Ludovic Bernard

After being laid off, Antoine, a former HR director for a large DIY store, has chosen to stay at home to take care of his four children. A new job that he does most of the time alone, because his wife Isabelle is very busy with her new activity as a lawyer. For the past two years, the roles in the Mercier family have clearly been reversed and Antoine is beginning to feel less and less able to cope with the energy his little family demands of him. That’s why a 10-day vacation in the mountains is a godsend for the stay-at-home dad he has become. Unfortunately, an unexpected case for Isabelle’s practice falls from the sky. She has no other solution than to let Antoine go on a 10-day ski trip alone with the 4 children, and above all: without his mother!

« 10 días más sin madre

Por Ludovic Bernard

Tras ser despedido, Antoine, antiguo responsable de recursos humanos de una gran cadena de bricolaje, ha optado por quedarse en casa para cuidar de sus cuatro hijos. Este nuevo trabajo lo hace casi siempre solo, ya que su mujer Isabelle está muy ocupada con su nuevo trabajo de abogada. Desde hace dos años, los papeles en la familia Mercier están claramente invertidos y Antoine empieza a sentirse cada vez menos capaz de hacer frente a la energía que le exige su pequeña familia. Por eso, unas vacaciones de diez días en la montaña son una bendición para el padre de familia en el que se ha convertido. Por desgracia, un caso inesperado para el bufete de Isabelle cae del cielo. No le queda más remedio que dejar que Antoine se vaya 10 días solo a esquiar con sus 4 hijos y, sobre todo, ¡sin su madre!

« Noch 10 Tage ohne Mama »

Von Ludovic Bernard

Antoine, ehemaliger Personalchef einer großen Baumarktkette, hat sich nach seiner Entlassung entschieden, zu Hause zu bleiben und sich um seine vier Kinder zu kümmern. Diese neue Arbeit erledigt er meist allein, da seine Frau Isabelle mit ihrer neuen Tätigkeit als Anwältin sehr beschäftigt ist. In den letzten zwei Jahren haben sich die Rollen in der Familie Mercier eindeutig vertauscht und Antoine kann die Energie, die ihm seine kleine Familie abverlangt, immer weniger verkraften. Deshalb sind zehn Tage Urlaub in den Bergen für den Hausmann, der er geworden ist, ein Glücksfall. Leider fällt ein unverhoffter Fall für Isabelles Kanzlei vom Himmel. Sie hat keine andere Wahl, als Antoine 10 Tage allein mit den 4 Kindern und vor allem: ohne Mama in den Skiurlaub fahren zu lassen

Mise à jour le 2023-03-30 par OT de Neste-Barousse|CDT65