Cinéma 4 bis avenue des Châtaigniers, 27 avril 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

» Les âmes soeurs »

De André Téchiné

David, lieutenant des forces françaises engagées au Mali, est grièvement blessé dans une explosion. Rapatrié en France, il souffre d’amnésie et commence une longue convalescence sous le regard dévoué de sa sœur Jeanne.

Dans la maison familiale des Pyrénées, entre montagnes et lacs, Jeanne tente de raviver sa mémoire, mais David ne parait pas soucieux de se réconcilier avec celui qu’il était..

2023-04-27 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-27 . .

4 bis avenue des Châtaigniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Les âmes soeurs » (Souls Together)

By André Téchiné

David, a lieutenant in the French forces engaged in Mali, is seriously injured in an explosion. Repatriated to France, he suffers from amnesia and begins a long convalescence under the devoted eye of his sister Jeanne.

In the family home in the Pyrenees, between mountains and lakes, Jeanne tries to revive his memory, but David doesn’t seem to care about reconciling with the one he was.

« Les âmes soeurs

Por André Téchiné

David, teniente de las fuerzas francesas desplegadas en Malí, resulta gravemente herido en una explosión. Repatriado a Francia, sufre amnesia y comienza una larga convalecencia bajo la devota mirada de su hermana Jeanne.

En la casa familiar de los Pirineos, entre montañas y lagos, Jeanne intenta reavivar su memoria, pero a David no parece importarle reconciliarse con el hombre que fue.

» Les âmes soeurs » (Die Seelenverwandten)

Von André Téchiné

David, ein Leutnant der in Mali eingesetzten französischen Streitkräfte, wird bei einer Explosion schwer verletzt. Als er nach Frankreich zurückgebracht wird, leidet er an Amnesie und beginnt eine lange Genesungsphase unter dem hingebungsvollen Blick seiner Schwester Jeanne.

Im Haus der Familie in den Pyrenäen, zwischen Bergen und Seen, versucht Jeanne, seine Erinnerung wieder aufleben zu lassen, aber David scheint nicht daran interessiert zu sein, sich mit dem zu versöhnen, der er einmal war.

