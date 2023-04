Cinéma Jeunesse 4 bis avenue des Châtaigniers, 27 avril 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

» Les aventures de Ricky »

De Mette Rank-Tange, Benjamin Quabeck

Ricky, un jeune moineau intrépide adopté par une famille de cigognes, est embarqué dans une aventure épique au cœur de l’Afrique. Accompagné de ses fidèles amis Olga la chouette pygmée et Kiki la perruche disco, il se lance à la poursuite d’un joyau légendaire….

2023-04-27 à 18:00:00 ; fin : 2023-04-27 . .

4 bis avenue des Châtaigniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« The Adventures of Ricky

By Mette Rank-Tange, Benjamin Quabeck

Ricky, an intrepid young sparrow adopted by a family of storks, is embarked on an epic adventure in the heart of Africa. Accompanied by his faithful friends Olga the pygmy owl and Kiki the disco parakeet, he sets off in pursuit of a legendary jewel?

« Las aventuras de Ricky

Por Mette Rank-Tange, Benjamin Quabeck

Ricky, un intrépido gorrión adoptado por una familia de cigüeñas, vive una aventura épica en el corazón de África. Acompañado por sus fieles amigos Olga, el búho pigmeo, y Kiki, el periquito disco, parte en busca de una joya legendaria..

« Die Abenteuer von Ricky »

Von Mette Rank-Tange, Benjamin Quabeck

Ricky, ein junger, unerschrockener Spatz, der von einer Storchenfamilie adoptiert wurde, erlebt ein episches Abenteuer im Herzen Afrikas. Zusammen mit seinen treuen Freunden Olga, der Pygmäen-Eule, und Kiki, dem Disco-Sittich, macht er sich auf die Suche nach einem legendären Juwel?

