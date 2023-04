Musique // Sébastien Llinares SAINT-LAURENT-DE-NESTE, 20 avril 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

Entre Rameau et Bernstein, Gershwin et Bach, Sébastien Llinarès à l’habitude de transcrire pour sa guitare des pièces inédites en traversant les époques et les styles.

Il vous dévoilera ses adaptations des intemporelles et très populaires, Gnossiennes, Gymnopédies et Parade d’Érik Satie, dans un programme envoûtant et accessible à tous.

18h45-19h45 – rencontre avec le guitariste

20h30 – Concert de guitare classique.

SAINT-LAURENT-DE-NESTE au Centre Culturel de la Maison du Savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Between Rameau and Bernstein, Gershwin and Bach, Sébastien Llinarès has the habit of transcribing for his guitar unpublished pieces by crossing the times and styles.

He will unveil his adaptations of the timeless and very popular Gnossiennes, Gymnopédies and Parade by Erik Satie, in a bewitching program accessible to all.

18h45-19h45 – meeting with the guitarist

8:30 pm – Classical guitar concert

Entre Rameau y Bernstein, Gershwin y Bach, Sébastien Llinarès tiene la costumbre de transcribir piezas inéditas para su guitarra, cruzando épocas y estilos.

Presentará sus adaptaciones de las intemporales y muy populares Gnossiennes, Gymnopédies y Parade de Erik Satie, en un programa fascinante y accesible a todos.

18:45-19:45 – Encuentro con el guitarrista

20:30 – Concierto de guitarra clásica

Zwischen Rameau und Bernstein, Gershwin und Bach hat Sébastien Llinarès die Angewohnheit, unveröffentlichte Stücke für seine Gitarre zu transkribieren und dabei die Epochen und Stile zu durchqueren.

Er wird Ihnen seine Adaptionen der zeitlosen und sehr populären Gnossiennes, Gymnopédies und Parade von Érik Satie in einem bezaubernden und für alle zugänglichen Programm vorstellen.

18.45-19.45 Uhr – Treffen mit dem Gitarristen

20.30 Uhr – Konzert für klassische Gitarre

