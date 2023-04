Cinéma 4 bis avenue des Châtaigniers, 18 avril 2023, Saint-Laurent-de-Neste.

« Simone le voyage du siècle »

De Olivier Dahan

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité..

4 bis avenue des Châtaigniers SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



« Simone le voyage du siècle

By Olivier Dahan

The destiny of Simone Veil, her childhood, her political battles, her tragedies. The epic and intimate portrait of a woman with an extraordinary career who shook up her era by defending a humanist message that is still very much alive today.

« Simone le voyage du siècle

Por Olivier Dahan

El destino de Simone Veil, su infancia, sus batallas políticas, sus tragedias. El retrato épico e íntimo de una mujer con una carrera extraordinaria que sacudió su época defendiendo un mensaje humanista que sigue muy vivo.

« Simone die Reise des Jahrhunderts »

Von Olivier Dahan

Das Schicksal von Simone Veil, ihre Kindheit, ihre politischen Kämpfe, ihre Tragödien. Das epische und intime Porträt einer Frau mit einem außergewöhnlichen Lebensweg, die ihre Epoche aufrüttelte und eine humanistische Botschaft vertrat, die noch immer von brennender Aktualität ist.

