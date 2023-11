SOUPE AUX CHOUX DES MAMIES – APE LOS PICHOS D’ANTREMUS Saint-Laurent-de-Muret, 19 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Muret.

Saint-Laurent-de-Muret,Lozère

Soupe aux choux des mamies, organisée par APE Los Pichos d’Antremus

Au menu :

– Amuse-bouche

– Soupe aux choux

– Ventreches-saucisses

– Fromage

– Coupetade

– Vins et café compris

Sur Réservation -Places limitées…..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Saint-Laurent-de-Muret 48100 Lozère Occitanie



Grandma’s cabbage soup, organized by APE Los Pichos d’Antremus

On the menu:

– Appetizers

– Cabbage soup

– Belly sausages

– Cheese

– Coupetade

– Wine and coffee included

By reservation -Limited seating….

La sopa de col de la abuela, organizada por APE Los Pichos d’Antremus

En el menú:

– Aperitivos

– Sopa de col

– Rollitos de salchicha

– Queso

– Coupetade

– Vino y café incluidos

Sólo con reserva – Plazas limitadas….

Kohlsuppe der Omas, organisiert von der Elternvereinigung Los Pichos d’Antremus

Auf dem Menü:

– Amuse-bouche

– Kohlsuppe

– Ventreches-saucisses

– Käse

– Coupetade

– Wein und Kaffee inbegriffen

Auf Reservierung -Begrenzte Plätze….

