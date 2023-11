SEANCES DE YOGA Saint-Laurent-de-Lévézou, 17 novembre 2023, Saint-Laurent-de-Lévézou.

Saint-Laurent-de-Lévézou,Aveyron

19h30 à la salle des fêtes. Tous les vendredis soirs. 2€/ séance. Informations : 06 89 94 57 82..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . 2 EUR.

Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie



7:30 pm at the salle des fêtes. Every Friday evening. 2 / session. Information: 06 89 94 57 82.

19.30 h en la Sala de Fiestas. Todos los viernes por la tarde. 2 por sesión. Información: 06 89 94 57 82.

19:30 Uhr in der Festhalle. Jeden Freitagabend. 2?/Sitzung. Informationen: 06 89 94 57 82.

