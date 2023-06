CINE Plein air- Tout public Saint-Laurent-de-Lévézou, 11 août 2023, Saint-Laurent-de-Lévézou.

Saint-Laurent-de-Lévézou,Aveyron

21h30 CINEMA plein air avec Mondes et Multitudes (programmation en cours). 5€ aux abords de la la salle des fêtes..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 . 5 EUR.

Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie



9:30pm OPEN-air CINEMA with Mondes et Multitudes (program in progress). 5? around the village hall.

21.30 h CINE AL AIRE LIBRE con Mondes et Multitudes (programa en curso). 5? alrededor de la sala del pueblo.

21.30 Uhr Open-Air-Kino mit Mondes et Multitudes (Programm in Arbeit). 5? in der Nähe des Festsaals.

