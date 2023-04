PORTES OUVERTES & Vente de plants à la ferme Le Cayla, 23 avril 2023, Saint-Laurent-de-Lévézou.

Une journée de vente de plants à la ferme: vous êtes libres de venir sans nous prévenir, entre 9h30 et 17h30. Vous pourrez acheter tisanes, baumes, vinaigres, hydrolats, livres… Le reste de l’année, vente sur rendez-vous: 06 80 89 33 01..

Le Cayla

Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie



A day of sale of plants at the farm: you are free to come without warning, between 9:30 and 17:30. You can buy herbal teas, balms, vinegars, hydrolats, books… The rest of the year, sale by appointment: 06 80 89 33 01.

Un día de venta de plantas en la granja: puedes venir sin avisar, entre las 9:30 y las 17:30. Podrás comprar tisanas, bálsamos, vinagres, hidrolatos, libros… El resto del año, venta con cita previa: 06 80 89 33 01.

Ein Tag, an dem Sie Setzlinge auf dem Bauernhof verkaufen können: Sie können zwischen 9:30 und 17:30 Uhr kommen, ohne uns vorher anzurufen. Sie können Kräutertees, Balsame, Essig, Hydrolate, Bücher… kaufen. Den Rest des Jahres verkaufen Sie nach Vereinbarung: 06 80 89 33 01.

Mise à jour le 2023-04-19 par OFFICE DE TOURISME DE PARELOUP LEVEZOU